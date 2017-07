Corinto, sin casa de la mujer

La casa de la mujer en Corinto está cerrada, se clausuraron las capacitaciones, los cursos de belleza, repostería, manualidades, de enfermería y de piñatas que se vendían para sostener un poco las actividades.

Aún hay mujeres y adolescentes que llegan en busca de apoyo, pero la casa ahora permanece cerrada en el Barrio San Luis, frente a la calle de la avenida Japón, en las vecindades de la terminal de buses.

Daniel Rivera, fue el último coordinador de la casa, quien se empeñaba junto a psicólogos, abogados y maestros en mantenerla activa y ayudar en lo que más pudiera a las que requerían de asesorías para casos judiciales, protección a la niñez y adolescencia, acompañamiento y terapias.

Rivera estaba ocupado ayer por la mañana, se disculpó que participaba en una reunión en el sector del antepuerto y por la tarde no respondió a las llamadas.

Johara Delgadillo, lamentó que la casa haya cerrado sus puertas. “Ahí vienen las mujeres siempre porque si van al juzgado ahí hay retardación de justicia y a veces no se les atiende” comentó Delgadillo.

Por su parte Brenda Martínez, refirió que por 26 años atendió la Casa de la Mujer en Corinto, inicialmente en el Barrio Los Pescadores y en los últimos días que lo hizo en el barrio San Luis. Una de las coordinadoras que más destacaba durante largo tiempo y con mucho éxito en Corinto, fue María Auxiliadora Escalante.

“Los últimos días fueron difíciles, con lo poco que conseguía el encargado lograba solventar pero ya después no pudo más”, agregó Martínez.

La ciudad portuaria de Corinto, experimenta casos de trata de personas, proxenetismo, propalación, (videos sexuales en redes sociales) y vida bohemia nocturna.

Se redujo hasta cerrar

Isabel Herrera, es promotora en constante participación con el Movimiento de Mujeres de Chinandega, refirió que laboraron en la casa de la mujer de Corinto sin salarios muchas veces.

“Éramos 20 y de estos quedamos 4. Se cerró por la falta de fondos y no se pudo más atender. Eso es un problema que no podemos resolver, no hay recursos”, refirió Herrera.

Herrera indica que con Daniel Rivera, tienen las esperanzas de gestionar fondos pueda reabrirse la casa que tanta falta hace.

