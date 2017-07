Everth Cabrera: Cesar Díaz fue mi mejor compañero en los Tigres de Chinandega

El ex grandes ligas Everth Cabrera ha compartido en su cuenta de facebook su pesar y lo importante que fue compartir con el pelotero chinandegano César Díaz ( q.e.p.d), estas son las emotivas palabras hacia su compañero que fallecio el domingo 02 de Julio en esta Ciudad de Chinandega:

Hay Dios no se ni cómo empezar hermano mío. No tienes ni la menor idea como me cayo esta noticia tuya. Fuistes el mejor compañero de equipo para mí cuando compartí contigo y fuimos campeones con los tigres de Chinandega y lo mejor de esto era la gran humildad y sonrisa y aquellas grandes ganas de salir a dar todo por tu equipo hermano nunca te olvidaré nunca olvidaré cuando me dijiste que estás acabando el pomares con tu gran chispa y las ganar de salir adelante en este juego un gran abraso a su familia gracias

Tambien Everth Cabrera ha hecho mención a lo bien que se sintió y el agradecimiento que tiene con la Organización Tigres de Chinandega cuando jugo como refuerzo en la pasada edición de la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua en a que logró coronarse campeón de la Liga y de la Serie Latinoamericana de Beisbol en Colombia, estas son sus palabras:

La verdad mi gente Nicaragüense que en este equipo me sentí como nunca me había sentido en un equipo en mi carrera ese grupo de compañeros y hermanos hasta el momento ha sido el mejor que he estado en mi carrera incluyendo grandes ligas la química que había en ese equipo y a como nos hicieron sentir a los refuerzos fue algo muy especial no lo comparo aunque solo compartí con los tigres de Chinandega dos semanas en especial a esos fanáticos que son tan bravos gracias Chinandega secar te llevo en mi corazón por siempre.

