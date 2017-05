Sing Up Karaoke abre en plaza Farallones

Un concepto fresco, fusión de comidas, bar-restaurante y mucho ambiente, es lo que prometen los nuevos socios que estarán a cargo de Sing Up Karaoke, a inagurarse este viernes 12 de Mayo.

Con 15 años de experiencia Sujey Godines y Tobías Jimenez, ambos de JS Producciones, originarios de la capital, apuestan que en Chinandega hay mucho movimiento económico y es por eso que tomaron este reto, dar lo mejor para los chinandeganos.

“De miércoles a domingo estará disponible Sing Up Karaoke apartir de las seis de la tarde hasta que se vaya el último, ya que estamos en una zona que no afectamos a nadie” relata Jiménez. A la vez dió a conocer que esta vez los chinandeganos no pagarán un centavo por el ingreso.

Este fin de semana es de inauguración, viernes noche flor de caña, sábado noche cervecera y doningo noche de whisky.

Además contará con área de fumadores y una amplea terraza.

De igual forma dieron a conocer que para el mes de Julio estarían aperturando el área de la disco, y para esto desde ya anunciaron a un artista Colombiano.

Una de las metas de JS Producciones, es que mensualmente se pueda disfrutar del ambiente en vivo, con un artista o grupo Nacional.

Cabe señalar que esta disco tenia diez meses de inactividad, la última vez estuvo a cargo de la directiva del equipo de beisbol profesional Tigres de Chinandega, quienes ofrecieron multiples conciertos con reconocidos grupos nacionales.

